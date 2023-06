O entre Inglaterra e Portugal, que se vai realizar dia 1 de junho, no estádio MK, em Milton Keynes, tem lotação esgotada, informou a Federação inglesa (FA)



São esperados 30 mil espetadores o estádio para assistir o encontro que tem início marcado para as 15h15 e que servirá de preparação para o Campeonato do Mundo de 2023.



Lembre-se que antes da viagem para a Nova Zelândia, a equipa orientada por Francisco Neto tem mais uma partida de preparação contra a Ucrânia, no Bessa, dia 7 de julho.

Refira-se que Portugal nunca bateu a Inglaterra em noves jogos: perdeu sete e empatou dois.

No Mundial2023, que decorre entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia, Portugal defrontará na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), o Vietname (27), e os campeões mundiais Estados Unidos (1 de agosto).