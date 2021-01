Mãe de Alex Apolinário, Vânia Apolinário afirmou esta terça-feira que os médicos do Hospital de Vila Franca de Xira se surpreenderam com a recuperação do jogador do Alverca que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no jogo com o Almeirim, no domingo.

«De manhã os médicos visitaram [o Alex] e ficaram surpreendidos com a recuperação, creio que ele já reagiu, para eles dizerem isso. A recuperação não pode ser apressada, fez-se um grande esforço para ele responder à paragem», disse, ao Globoesporte.

«Foi uma batalha dura. Fizeram vários exames e não deram em nada. (…) Em breve ele vai estar aí a conversar com vocês e campo. Ainda tem sonhos para realizar», prosseguiu.

«O que sabemos é que ele ainda está sob o controlo de sedativos. Foi uma situação grave, sofreu uma convulsão e depois uma paragem cardiorrespiratória», afirmou ainda.

Refira-se que o Alverca informou na segunda-feira que o jogador brasileiro está «estado grave, estabilizado e em coma induzido».