84.547 condutores beneficiaram até esta altura do do perdão de penas e amnistia das infrações rodoviárias aprovadas no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Em resposta escrita à Agência Lusa, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) explica que são perdoadas as sanções acessórias (inibição de conduzir e apreensão de veículo) das infrações rodoviárias relacionadas com contraordenações rodoviárias graves e muito graves, tais como a inibição de conduzir e a apreensão do veículo.

Os condutores abrangidos «não ficam isentos do pagamento da coima, o qual deve ocorrer sempre e no prazo estabelecido, nem isenta o registo da infração no Registo de Infrações do Condutores (RIC) nem a perda de pontos, a qual se continua a registar».

Leia mais sobre o tema na CNN Portugal.