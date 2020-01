Sporar é o último nome de uma lista com 61 identidades. O Sporting começa a contratar em janeiro durante a época 1995/96. É nesse ano que recupera Emílio Peixe ao Sevilha e que oferece aos adeptos o médio Mauro Soares e o checo Skuhravy.



O recorde é atingido anos mais tarde: o treinador Carlos Manuel vai de Vidal Pinheiro para Alvalade e o plantel sofre uma mudança brusca. Ainda se lembra do defesa Renato e do médio Leão?



Veja a lista completa e percorra a GALERIA DE FOTOS associada para recordar todos estes atletas.



Futebolistas contratados pelo Sporting no mercado de inverno:



1995-96 Mauro Soares, Peixe e Skuhravy

1996-97 Ramirez e Saber

1997-98 Assis, Edmilson, Ivo Damas, Leão, Patacas, Paulo Alves e Renato

1998-99 Acosta, Heinze, Marcos e Nené

1999-00 André Cruz, Afonso Martins, Mpenza, Spehar e César Prates

2000-01 Caceres e Tello

2001-02 Nalitzis

2002-03 João Paulo

2003-04 Tinga

2004-05 Mota

2005-06 Abel, Caneira, Koke e Romagnoli

2006-07 Pereirinha

2007-08 Tiuí e Grimi

2008-09 x

2009-10 Sinama-Pongolle, João Pereira, Mexer e Pedro Mendes

2011-12 Xandão

2012-13 Miguel Lopes

2013-14 Heldon e Shikabala

2014-15 Ewerton

2015-16 Coates, Marvin Zeegelaar, Barcos e Rúben Semedo

2016-17 Podence e Geraldes

2017-18 Wendel, Doumbia I, Misic, Lumor, Rúben Ribeiro e Montero

2018-19 Doumbia II, Ilori, Borja, Renan, Luiz Phellype

2019-20 Sporar