Aconteça o que acontecer na última jornada de 2020, o FC Porto terminará o ano como a equipa da Liga que mais pontos amealhou ao longo das 31 jornadas realizadas durante o ano (20 em 2019/20 e 11 em 2020/21).

Esta temporada, os azuis e brancos estão «apenas» no terceiro lugar da Liga com 22 pontos, mas os 47 amealhados entre janeiro e o final da Liga 2020/21 colocam-nos no topo com 69 pontos.

O Sporting, atual líder do campeonato com 26 pontos, surge apenas no quarto lugar de 2020: 60 pontos, já que nos 20 jogos realizados na edição transata da Liga em 2020 os leões não foram além dos 34 pontos.

O Benfica, atual segundo classificado do campeonato - posição que ocupou no final de 2019/20 - é apenas terceiro nesta hierarquia: são 24 pontos nesta época a somar aos 38 entre janeiro e julho, o que perfaz um total de 62.

O Sp. Braga, atual quarto classificado da Liga, é a equipa que surge logo atrás do FC Porto, com 63 pontos: 21 pontos esta temporada, mas 42 nos 20 jogos do campeonato anterior desde a viragem do ano.

Os jogos que faltam a FC Porto, Sp. Braga, Benfica e Sporting em 2020: