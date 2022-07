Edy Silva foi anunciado como reforço do Sporting.



O internacional jovem pelo Brasil vai ter a primeira experiência na Europa equipa de andebol dos leões depois de ter jogado no Handebol Marigá e no EC Pinheiros.



Edy Silva, de 24 anos, é assim o terceiro pivot da equipa juntamente com Patryk Walczak e Jonas Tidemand.