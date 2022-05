Após a conquista histórica da Liga Europeia, Paulo Moreno fez publicamente uma reclamação para o presidente do Benfica ouvir. Durante as celebrações da conquista da prova, o jogador cabo-verdiano lamentou o facto de a equipa de andebol não ter camisolas para oferecer aos adeptos ao contrário do que acontece, por exemplo, com a equipa de futebol.



«A camisola vai para a lavandaria. porque ainda há jogo no fim de semana e final-four da Taça. Queria deixar uma reclamação. O presidente já foi embora. Queira comprar t-shirts para dar aos nossos adeptos e não nos deixam. O futebol tem N t-shirts para dar aos adeptos e nós não temos nem cinco nem dez. Isso tem de acabar. Eu pago para dar aos adeptos, eles merecem. O Benfica são os adeptos. Rui Costa, obrigado», disse o capitão da equipa, em declaraões à BTV.



Refira-se que os encarnados bateram o Magdeburgo por 40-39, após prolongamento, triunfo que o presidente do clube celebrou efusivamente.



Veja: