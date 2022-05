Que jogo! Que vitória! Que loucura!

O Benfica derrotou o todo-poderoso Magdeburgo por 40-39 e venceu a Liga Europeia de andebol, no prolongamento.

As águias derrotaram uma equipa que está prestes a vencer a Bundesliga, o campeonato mais forte do mundo, num jogo de uma intensidade incrível.

Mais, o Benfica torna-se apenas a segunda equipa não alemã a vencer a segunda mais importante prova europeia nos últimos 17 (!!) anos. Nos últimos oito anos, depois de os húngaros do Szeged ter vencido a prova, tinham sido sempre equipas alemãs a vencer.

Ole, Ole, Ole, Ole!

Quem diria que os adeptos benfiquistas iriam ficar tão contentes com um alemão nesta final?

O que é certo é que Ole Rahmel fez uma exibição incrível e foi um dos grandes responsáveis pela vantagem de 15-14 que o Benfica tinha ao intervalo.

O germânico marcou seis golos em seis tentativas, apontando os últimos seis das águias na primeira parte e ainda o primeiro da segunda.

Foi, aliás, após o primeiro remate falhado por Rahmel, num livre de sete metros à trave, que o Magdeburgo embalou para uma vantagem de dois golos.

O Benfica reagiu bem e voltou a passar para a frente dentro dos últimos dez minutos e o último minuto foi impróprio para cardíacos!

O Magdeburgo passou para a frente a cinco segundos do final, Chema Rodríguez pediu time-out e o Benfica ficou com três segundos para um último ataque.

E aí, valeu a visão de jogo e qualidade técnica de Kukic, com uma assistência de génio para Alexis Borges fazer o empate a 32 em cima da buzina.

«Um gajo ainda morre!»

O pavilhão foi à loucura, obviamente, aguardando ansiosamente pela decisão da equipa de arbitragem que foi consultar o VAR para perceber se a bola tinha mesmo entrado antes do final do jogo.

A decisão saiu a favor do Benfica e a reação de Rui Costa, presidente do Benfica, ao passar ao lado do Maisfutebol resume a de quase todos no pavilhão: «Um gajo ainda morre».

Uma frase que talvez tenha sido acompanhada de algum vernáculo.

No prolongamento, manteve-se o equilíbrio total, mas com o Benfica sempre a correr atrás do prejuízo, que nunca significou uma diferença superior a um golo de diferença.

E no último minuto Bélone Moreira deu vantagem de um ao Benfica, ao marcar o 39-38, a defesa encarnada impediu o remate dos alemães e Alexis Borges mandou a Altice Arena «abaixo» com o 40-38 a poucos segundos do final.

O Magdeburgo ainda reduziu com um livre de sete metros, mas a festa foi mesmo vermelha e branca.

E que festa! Que grande vitória do Benfica, que se torna a primeira equipa portuguesa a vencer a Liga Europeia de andebol.