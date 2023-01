Portugal venceu a Hungria por 27-20 e garantiu o primeiro lugar do grupo D do Campeonato do Mundo.



Já qualificada para a ronda seguinte, a seleção nacional sabia que se vencesse por sete golos de diferença garantia a primeira posição. E assim foi!



Inspirada por um enorme Miguel Espinha, Portugal controlou o jogo de início a fim e não deu grandes hipóteses à Hungria. Os húngaros tiveram um jogador expulso logo nos segundos iniciais e a equipa nacional, sem o selecionador Paulo Pereira no banco, aproveitou para fugir no marcador.



O facto de a Hungria ter arriscado beneficiou os jogadores lusos que numa ou outra recuperação marcaram sem oposição na baliza a juntar a uma enorme exibição do guarda-redes Miguel Espinha. Ao intervalo o primeiro lugar do grupo era uma possibilidade bem real: 16-9.



Na segunda parte, Portugal mostrou-se muito eficaz ofensivamente apesar de dois livres de sete metros falhados. Essa eficácia, aliada à inspiração de Espinha, acabou por manter a Hungria à distância de sete/oito golos que garantiu o primeiro lugar do grupo.



Portugal fechou a fase de grupos do Mundial de andebol com a segunda vitória e liderança. Com quatro pontos, a equipa lusa fica à frente de Hungria e Islândia. A Coreia do Sul é última do grupo.