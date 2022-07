Portugal ficou a conhecer neste sábado o grupo que vai defrontar no Mundial que se disputa em janeiro de 2023 na Suécia e Polónia.

A equipa treinada por Paulo Jorge Pereira ficou num grupo com mais duas equipas europeias, no que é quase uma repetição do grupo do Europeu deste ano.

Portugal ficou no grupo D com a Islândia, Hungria e Coreia do Sul. A seleção asiática «substitui» a dos Países Baixos, relativamente ao Europeu. Portugal vai jogar a fase de grupos na Suécia, mais concretamente na cidade de Kristianstad.

Os «Heróis do Mar» tiveram sorte na equipa do pote 1 que lhes calhou em sorte, a Islândia, que seria, em teoria, a mais fraca dos cabeças de série. Em compensação, apanha a Hungria, liderada por Chema Rodríguez, treinador do Benfica, que era a seleção mais forte do pote 3, o que faz prever muito equilíbrio no grupo.

De referir que se apuram para a fase seguinte seguinte os três primeiros classificados de cada grupo.

The road to the 28th IHF Men's World Championship title takes shape — the results of today's draw to determine the preliminary round groups 🙌#POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/023YXD5qcE — International Handball Federation (@ihf_info) July 2, 2022

[em atualização]