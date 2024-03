Mais uma jornada do campeonato português de andebol e Sporting, Benfica e FC Porto saíram vitoriosos.

O Sporting continua a apenas saber vencer e manteve registo, depois de derrotar o V. Guimarães por 45-25, somando assim a 20.ª vitória seguida no campeonato, em 20 jogos.

O Benfica venceu em casa do ABC Braga, por 38-28, e consolidou o terceiro lugar, com 52 pontos. Já o FC Porto, ganhou em casa do V. Setúbal, por 48-30, e está em segundo, com 53 pontos.

Veja todos os resultados da 20.ª jornada:

ABC de Braga – Benfica, 28-38

Marítimo SAD – Avanca, 33-32

Águas Santas - Póvoa, 25-28

Vitória de Setúbal - FC Porto, 30-48

Belenenses - FC Gaia, 24-28

Sporting - Vitória de Guimarães, 42-25