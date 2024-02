O ABC surpreendeu o FC Porto, na tarde deste domingo, ao vencer na arena dos dragões, por 28-32. Em encontro da 19.ª jornada da fase regular da Liga, o quarto classificado impôs a segunda derrota consecutiva dos azuis e brancos no campeonato, depois do desaire com o Benfica, em Lisboa, há uma semana.

Aliás, analisando o conjunto das competições, esta é a quarta derrota consecutiva do FC Porto, uma vez que a campanha na Liga dos Campeões permanece abaixo do realizado em épocas anteriores.

Apesar da entrada dominante dos dragões, que valeu a vantagem de 14-12 ao intervalo – também graças às paradas de Diogo Rêma – o conjunto de Braga respondeu no segundo tempo, com Vinícios Carvalho em destaque, anotando oito golos.

Ao compasso da reviravolta, os visitantes cerraram os caminhos para a baliza, obrigaram o FC Porto a alinhar sem guarda-redes e assumiram a dianteira do marcador (26-31). Em simultâneo, o ABC contou com a inspiração de Humberto Gomes, que, no alto dos seus 46 anos, travou sucessivas ofensivas dos dragões.

Quase sete anos depois, o ABC voltou a triunfar diante do FC Porto. A derradeira buzina foi brindada pelas hostes portistas com lenços brancos, uma vez que a contestação ao treinador Carlos Resende continua a subir de tom.

Por sua vez, Filipe Magalhães, timoneiro do ABC, surgiu na zona de entrevistas rápidas com um corte na testa, junto ao olho esquerdo. Consequência dos «festejos» descontrolados, justificou, entre sorrisos.

O desaire atrasa os portistas na corrida pelo topo da tabela, onde permanece o Sporting, com 57 pontos e invicto. Os azuis e brancos são segundos, com 50 pontos, mais um em relação ao Benfica.

Segue-se novo duelo europeu na agenda dos dragões, em casa, diante dos eslovenos do RK Celje, na penúltima jornada da Liga dos Campeões. Os comandados de Carlos Resende ainda podem atingir os play-offs.

Quanto ao ABC, o conjunto de Braga é quarto na Liga, com 45 pontos, mais quatro face ao Marítimo. De lembrar que os quatro melhores classificados seguem para o grupo onde se decidirá o título de campeão nacional. Nessa fase, as equipas partirão com metade dos pontos acumulados na fase regular.