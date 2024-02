Portugal venceu a Ucrânia, por 77-79, na segunda jornada da fase de qualificação para o Europeu de 2025. Em Riga, na Letónia, casa emprestada da seleção ucraniana, os «Linces» dominaram o primeiro quarto, determinados a «vingar» a derrota durante esta semana, em Odivelas, ante Israel.

Os parciais de 16-26 e 16-21 permitiram à seleção nacional recolher aos balneários com o marcador em 32-47.

Todavia, a resposta dos ucranianos surgiu no reatar do encontro, à boleia da velocidade e assertividade de Viacheslav Petrov e de Ivan Tkachenko. Assim, e com a seleção nacional a revelar nervosismo, a vantagem diminuiu e o parcial de 27-15 deixou a Ucrânia a uma posse de bola (59-62).

Na hora dos heróis, Miguel Queiroz, Diogo Gameiro, Diogo Ventura e Travante Williams assumiram o controlo da partida e foram delineando respostas aos «ferozes» contra-ataques dos adversários.

À entrada para o último minuto, Travante Williams – que esta época se mudou para a Liga espanhola – assinou um triplo que devolveu a vantagem a Portugal (76-77). Até final, e com o marcador empatado a 77 pontos, foi o extremo que voltou a «molhar a sopa» e estabeleceu o 77-79 final.

Num jogo em que Portugal liderou no capítulo dos roubos de bola (nove) e conseguiu maior número de pontos a partir do banco (24), o destaque maior vai para o capitão da seleção nacional, Miguel Queiroz. O poste, de 32 anos, assinou 21 pontos, seis ressaltos, uma assistência e um roubo de bola.

Além de Queiroz, também Travante Williams (oito pontos, três ressaltos, cinco assistências e quatro roubos de bola), Diogo Ventura (sete pontos e três assistências), Rafael Lisboa (nove pontos, quatro ressaltos e quatro assistências) e Diogo Gameiro (12 pontos, três ressaltos e duas assistências) merecem menções honrosas.

Entre os ucranianos, Vyacheslav Bobrov (12 pontos e oito ressaltos), Andrii Voinalovych (16 pontos) e Oleksandr Kovliar (17 pontos e 10 assistências) foram os principais destaques.

Em dia de aniversário, o selecionador Mário Gomes, de 67 anos, mostrou-se orgulhoso pelo triunfo, mas salientou as dificuldades sentidas face à recuperação da Ucrânia na segunda parte.

«Mostraram que têm caráter, mas no fim, com um pouco de sorte, que faltou na quarta-feira [frente a Israel], vencemos. Quando se vence por dois pontos, temos de perceber que corremos o risco de perder. Mas, o mérito é dos jogadores, não meu. Fomos fortes mentalmente, reagimos e permanecemos unidos. Jogamos de igual para igual contra qualquer adversário», disse, em conferência de imprensa.

Assim, no balneário, a festa foi de tom elevado.

Portugal encerra a primeira janela da fase de qualificação para o Europeu no terceiro lugar do Grupo A, com três pontos, em igualdade com Israel, que este domingo perdeu na Eslovénia (88-79).

Os eslovenos são líderes, com quatro pontos, e a Ucrânia está no fundo do grupo, com dois pontos. De lembrar que os três melhores classificados seguem para a fase final do Europeu de 2025.

Em novembro, entre dia 22 e 25, Portugal recebe e visita a Eslovénia. As derradeiras jornadas estão agendadas para 20 e 23 de fevereiro de 2025.