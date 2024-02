Cristiano Ronaldo respondeu de forma efusiva aos adeptos do Al-Shabab que, no final do encontro deste domingo, continuavam a gritar por Messi, testando a paciência do capitão da seleção nacional.

O Al Nassr, de Luís Castro, venceu na visita ao Al-Shabab, de Vítor Pereira, por 3-2. Cristiano Ronaldo e Talisca foram os marcadores de serviço para o vice-líder do campeonato saudita, liderado pelo Al Hilal de Jorge Jesus.