O Al Nassr, de Luís Castro, venceu, fora de casa, o Al-Shabab, de Vítor Pereira, por 3-2, em jogo da jornada 21 da Liga saudita. Cristiano Ronaldo e Otávio foram titulares na equipa visitante.

CR7 abriu o marcador aos 20 minutos, de grande penalidade, mas o conjunto da casa respondeu, também de penálti, ainda no primeiro tempo, aos 45+8 minutos do encontro.

Logo no início do segundo tempo, Talisca deu nova vantagem ao Al Nassr, após passe de Otávio aos 47 minutos, mas Carlos Júnior, antigo jogador do Santa Clara e do Rio Ave, assinou o 2-2 aos 67 minutos. Perto do final da partida, Talisca bisou e deu os três pontos ao conjunto visitante. Já Radif viu dois cartões amarelos em quatro minutos e foi expulso já no tempo de compensação na equipa da casa.

Com este triunfo, a equipa de Luís Castro passa a somar 52 pontos, menos quatro do que o líder Al Hilal, de Jorge Jesus, que tem menos um jogo realizado. O Al-Shabab, de Vítor Pereira, está no décimo posto do campeonato saudita, com 25 pontos.