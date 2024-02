A «armada lusa» do Olympiakos triunfou, na tarde deste domingo, sobre o Asteras Tripolis, por 2-1. Em todo o caso, os comandados de Mendilibar tiveram de soar para permanecer no comboio da frente.

Com David Carmo, André Horta, Fran Navarro e Jovane Cabral entre os titulares, foram os forasteiros que assumiram a dianteira do marcador. Em cima do intervalo, aos 45m, o médio bielorusso Yablonskiy fez o 0-1, depois de um primeiro tempo dominado pelo Olympiakos.

Certamente frustrado, Mendilibar promoveu cinco trocas no descanso, apostando em Chiquinho, Rúben Vezo, Podence e El Kaabi, em detrimento de Jovane Cabral, Hezze, Biancone e Iborra.

Açambarcando a posse de bola e remetendo o adversário à respetiva área, o Olympiakos ensaiou o empate, aos 76m, mas o golo foi anulado, por fora de jogo. Em todo o caso, três minutos mais tarde, e de penálti, El Kaabi confirmou a igualdade.

Já sem Fran Navarro – rendido aos 79m por Jovetic – o mesmo El Kaabi completou a reviravolta, assistido por André Horta, aos 87m.

Assim, o conjunto Mendilibar permanece no quarto lugar, a cinco pontos da liderança, onde está o AEK. De lembrar que o campeonato grego conta com uma fase de apuramento de campeão, para a qual se apuram os seis melhores classificados. Ora, o desaire «atira» o Asteras Tripolis para o sétimo lugar.