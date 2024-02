Se o título era já uma miragem, na tarde deste domingo o sonho ficou ainda mais longe. O Dortmund foi derrotado, em casa, diante do Hoffenheim, por 2-3, em encontro da 23.ª jornada da Bundesliga.

Os visitantes entraram melhor no encontro e castigaram a apatia do Dortmund, com o médio Bebou a abrir a contagem, ao segundo minuto de jogo.

Na resposta, aos 21m, Malen – quem mais?! – repôs a igualdade, assistido por Marco Reus. Galvanizadas, as «abelhas» completaram a reviravolta pelo jovem defesa Nico Schlotterbeck – de 24 anos – também assistido por Reus.

Assim, ao intervalo, o Dortmund detinha o controlo do encontro e parecia preparado para, mais cedo ou mais tarde, sentenciar as aspirações do Hoffenheim.

Todavia, os forasteiros repetiram o filme do primeiro tempo e produziram nova «remontada», com os golos de Maximilian Beier aos 61 e 64m. Foi o nono e décimo golo do jovem avançado alemão, de 21 anos, na Bundesliga.

A correr atrás do prejuízo, as trocas táticas, as subsitituições e os ataques do Dortmund não surtiram efeito, pelo que as «abelhas» encaixaram a quarta derrota na Liga. Os comandados de Terzic permanecem, assim, no quarto lugar, com 41 pontos, menos 20 face ao líder Bayer Leverkusen. Segue-se a visita ao Union Berlim (13.º).

Por sua vez, o Hoffenheim é oitavo, com 30 pontos, menos quatro face à zona europeia. Na próxima jornada, o Hoffehnheim recebe o vizinho de tabela Werder Bremen (8.º).

Buta e companhia resgata um ponto nos descontos

Na receção ao Wolfsburgo, o Frankfurt não foi além de um empate, a dois golos. Com Buta entre os titulares, mas constantemente atrás no marcador – até porque os «lobos» fizeram o 0-1 por Lacroix logo ao segundo minuto – as «águias» apenas «acordaram» aos 14m, quando o defesa Philipp Max repôs a igualdade.

Numa partida de parada e resposta, o Wolfsburgo voltou a marcar aos 36m, desta feita por Kevin Behrens.

No segundo tempo, e muitas trocas depois, os anfitriões voltaram a empatar, por Omar Marmoush. Aos 90+2m, o avançado egípicio resgatou um ponto.

Assim, o Frankfurt permanece no sexto lugar, posto que dá acesso à Liga Conferência. Na próxima jornada há visita ao Heidenheim (10.º).

Por sua vez, o Wolfsburgo é 12.º, com 25 pontos, em igualdade com Borussia Monchengladbach, Union Berlim e Bochum. A linha de água está a oito pontos.