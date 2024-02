O Besiktas foi a casa do Istanbulspor vencer por 2-0, este domingo, em jogo da 27ª jornada da Super Liga da Turquia.

A equipa de Fernando Santos marcou um golo em cada parte. O primeiro, aos 23 minutos, pelo avançado Semih Kılıçsoy, de 18 anos. Já marcou dez esta temporada.

O segundo, com assistência de Gedson Fernandes, foi apontado pelo albanês Muçi, aos 54 minutos.

⚽ Goal Muci! 🇦🇱🦅

Ernest Muci scores his first goal for Besiktas against Istanbulspor! pic.twitter.com/RBNdpGd8nW — Albanian Scout🇦🇱 (@FootballAlbXI) February 25, 2024

Al Musrati, ex-jogador do Sporting de Braga, fez os 90 minutos na equipa de Fernando Santos.

O Besiktas segue na quarta posição, com os mesmos pontos do terceiro, o Trabzonspor, bem distante da dupla que luta pelo título - Galatasary e Fenerbahce.

O Istanbulspor é último classificado, com apenas 15 pontos.

Nani derrotado em Trabzon

O Trabzonspor bateu o Adana Dermispor por 1-0. Nani entrou na equipa visitante aos 61 minutos, para o lugar do italiano Mario Balotelli. A equipa de Adana vai no 12º lugar, com 32 pontos.

Noutra partida deste domingo, o Fatih Karagumruk empatou em casa com o Alanyaspor (1-1).

O cabo-verdiano Ryan Mendes foi expulso na equipa da casa logo aos 33 minutos; o angolano Loide Augusto foi titular na formação visitante, sendo substituído aos 68 minutos. O português João Novais não saiu do banco de suplentes.