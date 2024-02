O Lille, de Paulo Fonseca, perdeu no terreno do Toulouse, que foi eliminado pelo Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, por 3-1. Tiago Santos foi titular na equipa do treinador português.

O conjunto visitante ainda chegou a estar na frente do marcador, graças a um golo de Haraldsson aos 45 minutos. Contudo, no segundo tempo, o emblema da casa completou a reviravolta.

Mawissa Elebi fez o empate aos 49 minutos, Sierro, aos 60 minutos, deu vantagem ao Toulouse, que confirmou o triunfo frente ao Lille, de Paulo Fonseca, aos 66 minutos por Dallinga.

Com este resultado, a equipa do treinador português segue no quinto posto do campeonato, com 38 pontos. O Toulouse surge no décimo primeiro posto, com 26 pontos.

Outros resultados dos jogos deste domingo da jornada 23 da Ligue 1:

Lens-Monaco, 2-3

Le Havre-Reims, 1-2

Nice-Clermont, 2-2