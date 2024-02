Alberth Elis, avançado do Bordéus que na noite de sábado caiu inanimado após um choque de cabeças, foi, já este domingo, submetido a uma cirurgia, face ao grave traumatismo craniano sofrido na partida da Ligue2, diante do Guingamp. A informação foi confirmada pelo Bordéus.

O internacional pelas Honduras, de 28 anos, ex-Boavista, chocou com o defesa Gomis, depois de ter cabeceado à barra. Tudo aconteceu ao fim de 34 segundos de jogo. Elis deixou o campo, oito minutos depois, de maca, com uma máscara de oxigénio.

Elis realizou exames no hospital, já consciente. Em todo o caso, foi mesmo operado durante a noite.

«Estaremos a monitorizar a condição no hospital, durante os próximos dias. Por isso, o clube não poderá comunicar quaisquer novas informações decisivas durante alguns dias. Apelamos à contenção na divulgação de informação médica», lê-se numa breve nota.

Communiqué officiel du Club



Alberth Elis a été victime d’un choc important à la tête hier soir au tout début de la rencontre de la 26e journée de Ligue 2 BKT.



Pris en charge par l’équipe médicale, il a été transféré rapidement au CHU Pellegrin de Bordeaux où une intervention… pic.twitter.com/aQQpgcfRE6 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 25, 2024

Dentro de campo, o Bordéus venceu na visita ao Guingamp, por 0-1. Este histórico é, apenas, 13.º na segunda divisão francesa, com 35 pontos, em igualdade com o adversário deste sábado, que segue no 11.º posto.

A linha de água está apenas a cinco pontos, assim como as vagas para a fase de subida. Apenas 10 pontos separam o 6.º do 17.º classificado da Ligue2.