O Betis venceu, na tarde deste domingo, na receção ao Athletic Bilbao, por 3-1, em encontro da 26.ª jornada da La Liga. Com Rui Silva entre os titulares, e William Carvalho relegado para o banco, os anfitriões inauguraram o marcador pelo argentino Chimmy Avilla. Pela esquerda, e depois de um passo (muito) bem medido por Willian José, o avançado fez o primeiro da partida, ao fim de 13 minutos.

Segundos depois deu-se um dos casos da partida. Na sequência do lance, na linha lateral, a árbitra assistente Guadalupe Porras Ayuso chocou com uma câmara e precisou de ser assistida, deixando o Benito Villamarín de ambulância.

Reatado o encontro, o Betis beneficiou do infortúnio de Berchiche, que, aos 38m, desviou o esférico para a própria baliza, após defesa de Unai Simón. E o jogo ainda se complicaria mais para os bascos, uma vez que, aos 40m, Nino Williams viu amarelo, protestou a decisão do árbitro de forma veemente e acabou expulso.

Ainda assim, os visitantes reduziram, aos 45+7m, na sequência de um canto, pelo avançado Guruzeta.

Na segunda parte – e já com William Carvalho em campo, lançado ao intervalo – o Betis sentenciou o encontro, por Johnny Cardoso. Aos 67m, o médio norte-americano de 22 anos deu por si sozinho à entrada da grande área, desferindo um arco indefensável a Unai Simón.

O triunfo permite ao Betis retomar o sexto posto da La Liga, posição que dá acesso à Liga Conferência. Em todo o caso, os comandados de Pellegrini quererão continuar a encurtar diferenças para o Athletic Bilbao, que está, agora, a sete pontos, no quinto lugar.

No próximo fim de semana, William Carvalho e Rui Silva visitam o Atlético Madrid. Por sua vez, o conjunto basco recebe o Barcelona.

«Aflitos» empatam

Num duelo do fundo da tabela, Cádiz e Celta de Vigo empataram, a duas bolas. O emblema de Vigo esteve na frente do marcador, por 0-2, à boleia dos golos de Iago Aspas, aos 11m, e de Swdberg, aos 58m.

Todavia, os anfitriões «acordaram» na derradeira meia-hora, repondo a igualdade por Juanmi, aos 66m, e por Machis, aos 90+10m.

Ora, o Cádiz permanece em zona de despromoção, no 18.º lugar, com 18 pontos. Em todo o caso, os anfitriões evitaram a «fuga» do Celta de Vigo, que permanece no 17.º posto, na linha de água, com 21 pontos.