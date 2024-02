Aconteceu no jogo entre o Betis de Sevilha e o Athletic Bilbao: ao correr para a linha de meio-campo, depois de validar o primeiro golo da equipa da casa, marcado por Chimy Ávila, a assistente Guadalupe Porras chocou com uma câmara de televisão, ficando ferida na cabeça.

A juíza assistente foi assistida no local, mas, dada a gravidade do golpe e as suas queixas, foi retirada de maca e levada ao hospital, saindo do estádio sob o aplauso do público.

Na altura foi difícil perceber o que tinha acontecido, até porque o momento não foi mostrado pela transmissão televisiva.

Guadalupe Porras foi substituída pelo quarto árbitro, Néstor Holgueras.

Hopefully referee Guadalupe Porras is ok as she had to leave on a stretcher after accidentally running into one of the La Liga cameramen. 🚑🙏



She had a big gash in her head after colliding with the camera and has been taken to a nearby hospital. 🏥



[@marca] pic.twitter.com/QDJEUpW9j3