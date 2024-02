O Liverpool conquistou a Taça da Liga inglesa. Após um empate a zero no final dos 90 minutos, a equipa de Jurgen Klopp levou a melhor sobre o Chelsea por 1-0 no prolongamento.

Em Wembley, só faltaram mesmo os golos num grande jogo de futebol, que teve um pouco de tudo. Grandes defesas dos guarda-redes, enormes desperdícios de parte a parte, bolas no ferros e golos anulados nos dois lados.

Kelleher, guardião do Liverpool, começou por brilhar aos 19 minutos, a remate de Palmer, antes de Gravenberch sair por lesão aos 26 minutos. O médio neerlandês juntou-se à longa lista de lesionados do Liverpool, que conta com nomes como Salah, Darwin, Diogo Jota ou Alisson.

Aos 31 minutos, Sterling viu um golo ser anulado por fora de jogo e pouco depois, aos 39 minutos, Gakpo acertou em cheio no poste. Oportunidades de golo para as duas equipas, mas a verdade é que o 0-0 se ia mantendo.

No segundo tempo, foi a vez do Liverpool ter um golo anulado por fora de jogo. Van Dijk finalizou da melhor forma de cabeça, após um livre de Robertson, mas Endo estava em posição irregular no momento da cobrança da bola parada e o árbitro invalidou o golo após recorrer ao monitor do VAR.

Até final, Gallagher ainda acertou no ferro e falhou uma enorme oportunidade na cara de Kelleher, que levou o jogo para o prolongamento. Aí Petrovic foi fazendo o que pôde, mas o Liverpool acabou mesmo por chegar à vitória no tempo extra.

Aos 118 minutos, Tsimikas bateu o pontapé de canto do lado direito do ataque dos reds. Van Dijk cabeceou para as redes adversárias e a equipa de Jurgen Klopp conquistou a Taça da Liga inglesa