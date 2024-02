O Everton empatou, em casa, a um golo com o Crystal Palace, no jogo de encerramento da jornada 25 da Premier League. O português Beto entrou no segundo tempo, enquanto Chermiti e João Virgínia, por opção, e André Gomes, por lesão, não foram utilizados nos toffees.

A equipa londrina até marcou primeiro por Jordan Ayew, aos 66 minutos, mas o conjunto de Sean Dyche conseguiu salvar um ponto no encontro desta segunda-feira graças a um golo de Onana, aos 84 minutos.

Com este resultado, o Everton segue no décimo sétimo lugar, o primeiro acima da linha de água, da Premier League, com 20 pontos, os mesmos do Luton Town, que é décimo oitavo classificado. O Crystal Palace está na décima quinta posição, com 25 pontos.