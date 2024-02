Um brinde à persistência. Foi com cerveja que a direção do Cambridge United recebeu os adeptos do Bolton Wanderes, na noite de terça-feira, em encontro da 18.ª jornada da terceira divisão de Inglaterra. Tal receção deveu-se aos cerca de 1800 quilómetros feitos por centenas de aficionados do Bolton.

Isto porque, a 7 de fevereiro, esta partida foi adiada, face ao estado do relvado, alagado e fustigado pela forte precipitação. Duas semanas volvidas, cerca de seis centenas de adeptos percorreram, pela terceira vez, os 600 quilómetros que separam as cidades e marcaram presença no Abbey Stadium, com capacidade para quase oito mil pessoas.

«Está cá pela segunda vez para esta partida, o que significa que viajou 800 milhas para um jogo de futebol. Isso merece um copo da nossa parte, independentemente de quem apoie», lê-se no panfleto distribuído entre os adeptos forasteiros.

Bolton fans are travelling down to Cambridge tonight, just 2 weeks after their original game was abandoned after 8 minutes due to a waterlogged pitch. 😂



Cambridge have given every fan that’s travelled a free pint, and a note praising them for making the trip again. 👏 pic.twitter.com/ekeAOS8NTd