Fernando vai deixar o Vila Nova e assinar pelo Internacional de Porto Alegre, informou o clube da série B do futebol brasileiro.



O médio, de 36 anos, prepara-se assim para deixar o Vila Nova, clube ao qual tinha regressado após ter deixado o Sevilha. A passagem do ex-FC Porto pelo emblema onde se formou foi curta: assinou a 11 de janeiro e disputou apenas seis jogos.



Segundo a imprensa brasileira, Fernando aceitou representar o Vila Nova com intenção de estar perto da família. Resolvido o problema pessoal, o jogador aceitou transferir-se para o Colorado.



Lembre-se que além de FC Porto e Vila Nova, o futebolista passou por clubes como Manchester City, Estrela da Amadora, Sevilha e Galatasaray.



A nota oficial do Vila Nova:



O Vila Nova Futebol Clube informa que o médio Fernando Reges está a transferir-se para o SC Internacional. O jogador aceitou a nova oferta feita pelo clube gaúcho. O Vila Nova receberá uma compensação financeira pela transferência.