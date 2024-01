O Vila Nova oficializou a contratação de Fernando Reges, ele que está de regresso a casa.

«Fernando é do Vila! Nunca deixou de ser! O médio multicampeão na Europa escolheu a sua casa no regresso ao Brasil e está confirmado no Tigrão», lê-se, na nota do clube de Goiânia.

O médio de 36 anos deixou o Sevilha no final do ano e tinha encaminhada a mudança para o Internacional, de Porto Alegre. No entanto, e segundo a imprensa brasileira, acabou por assinar pelo Vila Nova devido a problemas pessoais.

Na Europa, Fernando destacou-se no FC Porto durante seis épocas, já depois de um empréstimo ao Estrela da Amadora. Mudou-se depois para o Manchester City e passou ainda pelo Galatasaray antes de representar o Sevilha.

Agora, vai jogar na segunda divisão do Brasil, no clube onde cresceu para o futebol.