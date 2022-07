O cabo-verdiano Leandro Semedo é o primeiro reforço da equipa de andebol do Benfica para a nova época, regressando ao país depois três épocas a jogar na primeira divisão espanhola.

O lateral-esquerdo que chegou a Portugal com idade júnior e terminou a formação no FC Porto foi contratado pelas águias aos espanhóis do Ademar León.

Em declarações ao site do clube, o jogador de 27 anos assumiu a felicidade por assinar pelo clube do qual era adepto e criança.

«Sou benfiquista desde pequenino e espero que os anos que passei em Espanha possam servir para ajudar o Benfica a ganhar mais títulos», disse o andebolista que assinou por duas épocas.