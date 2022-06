O Barcelona venceu no domingo a Liga dos Campeões, ao derrotar os polacos do Kielce, numa final que só foi decidida no desempate por livres de sete metros.

Apesar de não ter jogado na final-four da prova por ainda estar a recuperar de uma operação ao joelho, o português Luís Frade conquistou a segunda Champions consecutiva e até esteve no centro dos festejos.

Mais tarde, já no aeroporto, o jovem pivô português filmou um companheiro, o espanhol Ángel Fernandéz a fazer a celebração de Cristiano Ronaldo num sensor de segurança.

«Para ti, meu Rei», legendou Frade o momento de boa-disposição, identificando Ronaldo no Instagram, como pode ver no vídeo associado a este artigo.