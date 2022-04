A seleção portuguesa de andebol venceu os Países Baixos neste domingo por 35-28 e apurou-se para o Mundial de 2023, que se vai disputar na Suécia e na Polónia.

Depois de ter perdido por três golos de diferença na primeira mão (33-30), em Portugal, a seleção de Paulo Jorge Pereira deu a volta à eliminatória no jogo disputado em Eindhoven.

No final da partida, após a festa em campo, os jogadores juntaram as suas vozes às dos adeptos portugueses presentes no pavilhão e cantaram o hino português, num momento arrepiante.