Portugal estreia-se na «Main Round» do Mundial, após ter passado no 1.º lugar a primeira fase preliminar.

O primeiro adversário é o Brasil num jogo com início às 14h30 e que poderá acompanhar aqui AO MINUTO. O jogo disputa-se na majestosa arena Scandinavium, com capacidade para 12 mil espectadores.

O Grupo II é formado por cinco equipas, mas Portugal não volta a defrontar a Islândia e a Hungria, nesta fase. Joga primeiro com o Brasil, nesta quarta-feira, depois com Cabo Verde (dia 20), e por fim com a Suécia (dia 22), que entra a liderar o grupo, com 4 pontos.

Os dois primeiros classificados de cada grupo garantem a passagem aos quartos de final.