Líder do campeonato nacional de andebol, o Sporting recebeu e venceu este sábado o Santo Tirso por 35-26, em jogo da jornada 20 da competição.

Frente ao último classificado da Liga, brilhou nos leões Francisco Costa, o suspeito do costume, com nove golos.

O Sporting segue na liderança com mais um ponto do que o FC Porto, que também venceu em casa, ante o ABC, por 42-32.

No Dragão, Victor Iturriza foi o grande destaque dos azuis e brancos, com oito golos anotados. No ABC, Vinícios Carvalho foi o mais inconformado: dez golos.

Em terceiro, a dois pontos do líder Sporting, está o Benfica, que empatou em casa do Águas Santas, 26-26.

Na Maia, Petar Djordjic, com oito golos, foi o elemento em maior foco das águias.

Os restantes resultados do dia:

Belenenses - Póvoa, 28-24

Vitória de Setúbal - Avanca, 30-27

Marítimo - FC Gaia, 28-26

Maia/UMaia - Académico de Viseu, 29-19