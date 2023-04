O treinador da equipa de andebol do Benfica, Chema Rodríguez, foi suspenso preventivamente pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Andebol, na sequência dos incidentes do dérbi de sábado que ditou o apuramento do Sporting para as meias-finais da Taça de Portugal, no Pavilhão n.º2 da Luz.

Instantes após o apito final, gerou-se uma confusão entre os dois técnicos e o Sporting acusou mesmo o treinador encarnado de agredir Ricardo Costa, técnico dos leões.

Por sua vez, o Benfica negou que Chema Rodríguez tenha «em momento algum» agredido Ricardo Costa.

No final do encontro, o treinador dos encarnados falou em «falta de respeito», depois de o técnico leonino ter pedido tempo de desconto «quando faltava um minuto para acabar, a vencer por quatro [golos]». Por seu turno, Ricardo Costa assegurou que não teve qualquer intenção de faltar ao respeito. «Não é essa a minha forma de estar no desporto, nunca o fiz e nunca o farei, provocar quem quer que seja», defendeu.