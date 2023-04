O Benfica negou este domingo que o treinador da equipa de andebol, Chema Rodríguez, tenha «em momento algum» agredido o treinador do Sporting, Ricardo Costa, após o dérbi de sábado que ditou o apuramento dos leões para as meias-finais da Taça de Portugal, no Pavilhão n.º2 da Luz.

«É falsa e difamatória a acusação feita pelo Sporting Clube de Portugal no seu comunicado», referiu o Benfica, ao início desta tarde, em resposta à acusação do emblema verde e branco, de que Ricardo Costa foi agredido por Chema Rodríguez.

O Sporting denunciou agressões a Ricardo Costa e também, como o Maisfutebol noticiou, ao atleta Salvador Salvador.

«O Benfica não pode permitir que, com acusações falsas, se tentem desviar as atenções do comportamento antidesportivo e provocador da equipa do Sporting e do seu treinador Ricardo Costa na parte final do encontro. E que originaram a indignação de Chema Rodríguez», acrescenta o emblema encarnado.

No final do encontro, Chema Rodríguez falou em «falta de respeito», depois de Ricardo Costa ter pedido tempo de desconto «quando faltava um minuto para acabar, a vencer por quatro [golos]». Por seu turno, Ricardo Costa assegurou que não teve qualquer intenção de faltar ao respeito. «Não é essa a minha forma de estar no desporto, nunca o fiz e nunca o farei, provocar quem quer que seja», defendeu.