Se dentro do campo o dérbi de andebol entre o Benfica e o Sporting correu de forma cordial entre os jogadores, fora de campo o clima aqueceu - nas bancadas, com a agressão de um adepto ao capitão do Sporting - e também com os dois treinadores como protagonistas.

Instantes após o apito final do jogo que valeu aos leões o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal gerou-se uma confusão entre os dois técnicos, que foi justificada após o encontro pelo treinador do Benfica.

«O treinador do Sporting pediu um tempo de desconto quando faltava um minuto para acabar, a vencer por quatro. Quando os próprios jogadores do Sporting dizem que foi uma falta de respeito, não há muito mais a dizer», começou por dizer o espanhol Chema Rodríguez.

O técnico espanhol garantiu ainda que alguns jogadores dos leões pediram mesmo desculpa pelo sucedido.

«Eles vieram pedir-nos desculpa pela falta de respeito que o seu treinador teve», sublinhou.

Também Ricardo Costa falou sobre o tema, assegurando que não teve qualquer intenção de faltar ao respeito ao adversário.

«Não é essa a minha forma de estar no desporto, nunca o fiz e nunca o farei, provocar quem quer que seja. É pena que tenham entendido assim, este foi um grande jogo, entre duas grandes equipas, grandes jogadores, que não merecia ter acabado com este mal-entendido», lamentou.