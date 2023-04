O Sporting emitiu um comunicado na noite deste sábado no qual acusa Chema Rodríguez, treinador da equipa de andebol do Benfica, de agredir Ricardo Costa, técnico do Sporting, após o dérbi lisboeta dos quartos de final da Taça de Portugal.

Na nota emitida, além da agressão de um adepto das águias a Salvador Salvador, os leões falam de uma situação que consideram de «extremíssima gravidade» do treinador que no final da partida acusou Ricardo Costa de «falta de respeito».

« O Sporting Clube de Portugal informa que Ricardo Costa e Salvador Salvador, treinador e capitão da nossa equipa de Andebol, foram hoje agredidos no pavilhão 2 do estádio do SL Benfica após a brilhante vitória do Sporting no encontro para a Taça de Portugal.

O agressor de Ricardo Costa foi o treinador do Benfica Chema Rodriguez, o que confere à situação uma extremíssima gravidade. Assim como são os seus comentários no pós-jogo em que pretende justificar a sua violência, falando sobre algo que, como os seus atos atestam, só conhece de vocabulário - valores e respeito», lê-se no comunicado.

O Sporting diz ainda que vai tomar todas as diligências para que os agressores sejam punidos.

« O Sporting condena veemente as agressões de que os nossos jogadores e treinadores foram alvo, e vai executar todas as diligências necessárias para que os agressores sejam responsabilizados, reafirmando a necessidade de erradicar qualquer tipo de violência no Desporto nacional»