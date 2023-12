O Sporting apurou-se este sábado para a final da Supertaça de andebol, ao vencer o FC Porto no último segundo, por 35-34.

Em Santo Tirso, os leões foram melhores na primeira parte e foram para o intervalo em vantagem: 19-16.

Os dragões reagiram no segundo tempo e conseguiram equilibrar a contenda, com o encontro a ficar empatado nos últimos segundos. No entanto, a última posse de bola pertenceu ao Sporting, Martim Costa assumiu a responsabilidade e fez o 35-34 a um segundo do fim.

Martim Costa, de resto, foi um dos grandes destaques da formação de Alvalade na partida, com nove golos – só superado pelo irmão, Francisco, com 12 golos. No lado do conjunto azul e branco, Rui Silva esteve em evidência, com sete golos.

Na final da Supertaça, o Sporting vai defrontar o Benfica, que mais cedo bateu o Marítimo. O dérbi joga-se este domingo, a partir das 18h00.