Nikolaj Laeso vai deixar a equipa de andebol do FC Porto no final do ano e vai regressar à Dinamarca para jogar no Bjerringbro-Silkeborg. O anúncio foi feito pelo clube dinamarquês no site oficial, onde revelou que o lateral-esquerdo assinou um contrato de três anos com o emblema nórdico.

«Será ótimo voltar a casa e jogar no campeonato dinamarquês de novo. A liga dinamarquesa tornou-se mais forte nos últimos dois anos. Além disso, também será bom ficar mais perto da família e dos amigos».

Esta temporada, o jogador soma 114 golos em 27 jogos pelo FC Porto.