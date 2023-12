A equipa de andebol do FC Porto bateu o vizinho FC Gaia, no Dragão Arena, por 32-20, em jogo da 14.ª jornada do campeonato nacional, resultado que permite à equipa de Carlos Resende alcançar o Sporting, que só joga na terça-feira, no primeiro lugar da classificação.

Ainda na ressaca da derrota europeia, o FC Porto regressou às vitórias no campeonato, num jogo em que estiveram em destaque Ignacio Plaza (5 golos), Pedro Valdés (4) e Antonio Martínez (4). Do lado do Gaia, Diogo Ferreira foi o melhor marcador, também com quatro golos.

Com este triunfo, a equipa do Dragão passa a somar os mesmos 39 pontos do que o líder Sporting que na próxima terça-feira visita Setúbal no fecho da ronda.

Nos jogos deste sábado, destaque também para o triunfo do ABC Braga sobre o Belenenses (30-25), resultado que permite aos minhotos manter a vantagem sobre o Águas Santas na luta pelo quarto lugar.

Resultados da 14.ª jornada

Sexta-feira:

Benfica – Póvoa, 29-23

Sábado:

ABC de Braga – Belenenses, 30-25

Águas Santas - Marítimo SAD, 22-20

Avanca - Vitória de Guimarães, 23-24

FC Porto - FC Gaia, 32-20

Terça-feira:

Vitória de Setúbal – Sporting, 20:00

Classificação dos primeiros: Sporting, 39 pontos (menos um jogo); FC Porto, 39; Benfica, 34; ABC Braga, 32; Águas Santas, 30; Marítimo SAD, 28.