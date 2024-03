O Sporting venceu esta terça-feira na Roménia o Dinamo de Bucareste, por 31-27, no jogo que fechou a "main round" da Liga Europeia de andebol.

Os leões somaram a quinta vitória em seis jogos no Grupo 4, depois de na jornada anterior já terem garantido o primeiro lugar e a qualificação para os quartos de final da segunda prova europeia mais importante.

O líder do campeonato português esteve desde o início na frente do marcador num jogo em que Francisco Costa, com seis golos, foi o melhor marcador da equipa comandada por Ricardo Costa (seu pai), sendo seguido pelo seu irmão Martim Costa, por Orri Thorkelsson e Étienne Mocquais, todos com cinco golos.

O Sporting tem como adversário nos quartos de final da Liga Europeia o vencedor do jogo do play-off entre os croatas do Nexe e os alemães do Lowen. A primeira mão está agendada para 23 de abril e a segunda disputa-se no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a 30 de abril.