O FC Porto tem estado imparável na Liga. A liderança do campeonato solidificou-se com uma série de triunfos que foi alargada já neste domingo, com o triunfo em Arouca, o que acarretou mais um recorde para Sérgio Conceição.

Os dragões somam agora 16 vitórias seguidas na Liga. O que significa que igualaram uma da marca de André Villas-Boas, que constitui o melhor registo na história portista.

Ora, a série vitoriosa começou precisamente após o empate com os leões, em Alvalade. Depois do 1-1 desse clássico, todos caíram perante o dragão. Moreirense, Gil Vicente, Paços de Ferreira, Tondela, Boavista, Santa Clara, Vitória de Guimarães, Portimonense, Sp. Braga, Vizela, Benfica, Estoril, Belenenses, Famalicão, Marítimo e Arouca.

O Sporting é, portanto, a única equipa que o FC Porto ainda não bateu neste campeonato.