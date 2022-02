O Arouca recebe o FC Porto às 18h00 deste domingo, num duelo que põe frente a frente o líder do campeonato e os beirões que começam o dia no 15.º lugar.

Sérgio Conceição teve reforços após as saídas de Corona, Sérgio Oliveira e Luis Díaz e o Armando Evangelista também viu o plantel arouquense ser reforçado.

Há expectativa para ver em ação as novas caras, mas com um clássico frente ao Sporting no horizonte, é possível também que o treinador do FC Porto possa poupar algum dos jogadores em risco, por acumulação de cartões amarelos: Uribe, Bruno Costa e João Mário.

Na galeria associada, encontra as equipas prováveis do Arouca-FC Porto, com início marcado para as 18h00.