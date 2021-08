André Villas-Boas partilhou esta segunda-feira uma imagem com todos os seus cartões de sócio do FC Porto, do mais antigo ao mais recente, com o número 7616.



Nascido em 1977, o antigo treinador do FC Porto começou desde cedo a acompanhar a equipa portista. No primeiro cartão, como sócio n.º 66489, não é possível descortinar a data. Já o segundo, ainda como infantil isento de quotas, foi válido até outubro de 1987.



Villas-Boas começou a colaborar com o clube azul e branco por intermédio de Bobby Robson, que se tornou seu vizinho em 1994. Na época 2010/11, orientou a equipa principal dos dragões, conquistando quatro títulos, incluindo a Liga Europa.



O técnico saiu do FC Porto em 2011 mas a ligação manteve-se. Aliás, em várias intervenções públicas, André Villas-Boas não esconde o desejo de, a médio prazo, ser presidente do emblema portista.



Para já, enquanto goza um período de descanso na carreira, o treinador faz questão de manter as quotas em dia, mostrando ainda que a paixão já passou para os seus filhos. «A história continua», diz Villas-Boas.