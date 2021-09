O Liverpool anunciou esta quarta-feira que o plano para a expansão do seu estádio, adiada devido à pandemia de covid-19, vai finalmente avançar.



A remodelação da bancada Anfield Road (atrás de uma das balizas) aumentará a capacidade do recinto em sete mil espectadores, para um total de 61 mil espectadores.



O clube inglês espera que a renovação esteja concluída no verão de 2023.

Depois da ampliação de uma das centrais, esta será a segunda expansão de Anfield no espaço de alguns anos.