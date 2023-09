Pedro Gonçalves, técnico português, apurou nesta quinta-feira a seleção de Angola para a Taça das Nações Africanas (CAN), após um empate a zero, diante de Madagáscar.

Os angolanos terminaram no segundo lugar do Grupo E, com nove pontos, atrás do líder Gana.

«Mais uma vez conseguimos chegar à fase final de uma CAN. Estamos muito satisfeitos, porque concretizámos esse objetivo. Procuramos estar sempre focados no jogo, tivemos dificuldades, mas soubemos revelar o espírito de sacrifício. Angola está a ganhar consistência, mas ainda temos de melhorar em muitas coisas», disse Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, no final do encontro.

A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas de futebol vai ser disputada entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.