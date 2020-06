O Maisfutebol cumpre esta sexta-feira 20 anos e está por isso de parabéns: são duas décadas de vida, que várias figuras grandes do futebol não quiseram deixar passar sem um palavra de congratulações. Paulo Fonseca, por exemplo, recordou o que andava a fazer em junho de 2000 e falou da relação com Quinito, que nesse ano o levou para o E. Amadora.

Pelo caminho, o treinador português assumiu ser «sempre um prazer falar para o Maisfutebol.» «Trata o futebol na sua forma mais pura» acrescentou o técnico da Roma. «Eu falo com muitas pessoas da minha área, todos seguimos o Maisfutebol e obviamente é algo que já faz parte das nossas vidas».

Paulo Fonseca lembrou, de resto, como no primeiro ano do século XXI a internet era diferente. Desde então evoluiu imenso e o treinador garante por isso que não «retornava ao passado». «É verdade, agora a informação está disponível para toda e é ao minuto. As coisas acontecem e no minuto seguinte já temos acesso à notícia e à informação» disse.

Por fim, o antigo treinador do FC Porto lançou o repto: «20 anos é uma marca importante. O Maisfutebol é diferente, trato do futebol na sua forma mais pura. Continuem assim com este estado de espírito, com esta pureza, com este tipo de informação que eu acho que prestigia o futebol», terminou.