O Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou esta segunda-feira um aumento intercalar das pensões a partir de julho de 2023, no valor de 3,57 por cento.

A decisão foi aprovada em Conselho de ministros extraordinário.

«Somando este aumento ao concretizado em janeiro, os pensionistas já terão a sua pensão atualizada relativamente a dezembro de 2022 ao valor que resulta da lei de bases da Segurança Social», afirmou Costa, em conferência de imprensa.

O governante revelou ainda que o custo desta operação deve rondar os 500 milhões de euros este ano, e os mil milhões de euros a partir de 2024.

«Significa isto que, não só para o ano não haverá qualquer perda de poder de compra dos pensionistas, como a pensão em pagamento a partir de julho do próximo ano já será uma pensão correspondente ao que teria resultado da lei de bases», acrescentou.

De manhã, refira-se, o ministro das Finanças, Fernando Medina, corrigiu a previsão da inflação para este ano, que inicialmente era de quatro por cento e que afinal será de 5,1 por cento.

A previsão do crescimento do PIB (produto interno bruto) também foi alterada, mas desta feita as notícias são mais positivas: o crescimento deve ser afinal de 1,8 por cento, ao invés dos 1,3 por cento apontados inicialmente.