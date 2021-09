António Morgado terminou esta sexta-feira a prova de fundo de juniores dos Mundiais de ciclismo de estrada na sexta posição, prova na qual o norueguês Per Strand Hagenes.

Em Leuven, na Bélgica, o jovem ciclista foi o melhor português, à frente de Gonçalo Tavares, que foi 22.º. Lucas Lopes e Diogo Pinto não concluíram a prova.

Hagens assegurou o título com um tempo de 02:43:48 horas, ao passo que o francês Romain Grégoire foi segundo, a 19 segundos do nórdico. Madis Mihkels, estónio, fechou o pódio a 24 segundos do líder.