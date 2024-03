O Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) lamentou esta quinta-feira a morte de António Pacheco, aos 57 anos.

«O António Pacheco foi, além de um enorme jogador, um internacional português e figura incontornável do nosso futebol. Alguém que granjeou um enorme respeito e amizade entre colegas de diferentes gerações», declarou o presidente do organismo, Joaquim Evangelista, numa nota publicada no site oficial.

O dirigente recebeu «com profunda tristeza (...) a notícia do falecimento de António Pacheco, num ano que, infelizmente, está a ser marcado pela perda de vários ex-jogadores com um legado pessoal e desportivo muito importante».

António Pacheco, antigo jogador do Benfica e do Sporting – entre outros – morreu na quarta-feira, depois de vários dias hospitalizado devido a uma indisposição.