Um «virtuoso do futebol» que partiu «demasiado cedo».

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lamentou esta quarta-feira, em nome do organismo, a morte do antigo internacional português António Pacheco, aos 57 anos.

«Foi com profunda tristeza que tive conhecimento da morte de António Pacheco, internacional A português em seis ocasiões. Um virtuoso do futebol formado nos escalões do GD Torralta e que ganhou projeção no Portimonense SC antes de se afirmar no SL Benfica, sobretudo, e no Sporting CP. Jogou ainda no Reggiana de Itália e no CF Belenenses, Santa Clara, Atlético CP e GD Estoril Praia. Foi campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e Supertaça e espalhou magia nos campos graças a um pé esquerdo fantástico», recorda Fernando Gomes.

Pacheco estava internado desde 12 de março, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante um convívio com amigos.

«Deixa-nos demasiado cedo, traído por golpe cruel e repentino quando ainda tinha tanto para desfrutar. Aos clubes que representou e em especial à família e amigos, o meu mais sentido lamento e pesar», finaliza Fernando Gomes, na nota oficial da FPF.